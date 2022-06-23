Прощание с Юрием Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище

Прощание со скончавшимся певцом Юрием Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста.

«В воскресенье, с 10:00 до 15:00, Троекуровское кладбище», — сказал собеседник агентства.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.

Солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич в беседе с телеканалом «360» заявила, что в юности была поклонницей «Ласкового мая», а Шатунов был её кумиром.