Прощание с Юрием Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище

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Прощание со скончавшимся певцом Юрием Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище в Москве.
Прощание с Юрием Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище
  • globallookpress.com

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артиста.

«В воскресенье, с 10:00 до 15:00, Троекуровское кладбище», — сказал собеседник агентства.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.

Солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич в беседе с телеканалом «360» заявила, что в юности была поклонницей «Ласкового мая», а Шатунов был её кумиром.

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