Леонидов и Гаспарян рассказали о влиянии творчества Шатунова на россиян

Певец Максим Леонидов и музыкальный критик, журналист Артур Гаспарян прокомментировали сообщение о смерти Юрия Шатунова.

«То, что делал «Ласковый май», повлияло на жизнь целого поколения людей, это их молодость и детство. Что тут скажешь, жалко, когда уходят люди, не достигшие преклонных лет», — заявил Леонидов в беседе с телеканалом «360».

В свою очередь, Гаспарян в беседе с НСН назвал Шатунова одним из символов новой русской поп-музыки рубежа 1980—1990 годов.

«А творчество «Ласкового мая» — это, безусловно, история, этап в развитии поп-музыки, шоу-бизнеса. Это истоки, откуда многое началось», — добавил эксперт.

По его словам, Шатунов был очень человечным, искренне любил музыку, тщательно относился к своей работе.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.