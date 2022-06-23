Дробыш и Блёданс рассказали о заслугах Юрия Шатунова

Продюсер Виктор Дробыш и актриса Эвелина Блёданс рассказали о заслугах певца Юрия Шатунова.

«Запомнился человеком, который в своё время перевернул российскую эстраду, шоу-бизнес», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, создать группу «Ласковый май» было гениальной идеей. Как отметил Дробыш, с течением времени стало понятно, что коллектив был явлением.

В свою очередь, Блёданс в беседе с изданием Pravda.Ru назвала Шатунова кумиром целого поколения.

«Это культовая группа для целого поколения, которое выросло на этих песнях», — сказала она.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.