Дробыш и Блёданс рассказали о заслугах Юрия Шатунова

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Продюсер Виктор Дробыш и актриса Эвелина Блёданс рассказали о заслугах певца Юрия Шатунова.
Дробыш и Блёданс рассказали о заслугах Юрия Шатунова
  • РИА Новости

«Запомнился человеком, который в своё время перевернул российскую эстраду, шоу-бизнес», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, создать группу «Ласковый май» было гениальной идеей. Как отметил Дробыш, с течением времени стало понятно, что коллектив был явлением.

В свою очередь, Блёданс в беседе с изданием Pravda.Ru назвала Шатунова кумиром целого поколения.

«Это культовая группа для целого поколения, которое выросло на этих песнях», — сказала она.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.

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