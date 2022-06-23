В родном городе Шатунова заявили о готовности увековечить его память
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«Мы сегодня только узнали об этом. Подумаем и примем решение», — сказал Фролов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Со своей стороны, продюсер Иосиф Пригожин назвал Шатунова добрым, приветливым человеком.
«И ведь он и сейчас был популярным гастролёром, не замешанным ни в каких скандалах, просто делавшим свою работу, поющим песни и выпускавшим альбомы. И оставался добрым и приветливым человеком», — отметил он в беседе с «Российской газетой».
Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.
Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, вызванная обширным инфарктом миокарда.