В родном городе Шатунова заявили о готовности увековечить его память

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Мэр башкирского Кумертау Олег Фролов заявил, что власти обсудят идею создать памятную табличку или другой объект в память о скончавшемся певце Юрии Шатунове, который родился в этом городе.
В родном городе Шатунова заявили о готовности увековечить его память
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«Мы сегодня только узнали об этом. Подумаем и примем решение», — сказал Фролов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Со своей стороны, продюсер Иосиф Пригожин назвал Шатунова добрым, приветливым человеком.

«И ведь он и сейчас был популярным гастролёром, не замешанным ни в каких скандалах, просто делавшим свою работу, поющим песни и выпускавшим альбомы. И оставался добрым и приветливым человеком», — отметил он в беседе с «Российской газетой».

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, вызванная обширным инфарктом миокарда.

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