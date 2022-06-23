Актриса Захарова поделилась воспоминаниями о съёмках с Шатуновым

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Актриса Юлия Захарова поделилась воспоминаниями о съёмках с Юрием Шатуновым в ситкоме «Счастливы вместе».
Актриса Захарова поделилась воспоминаниями о съёмках с Шатуновым
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«В «Счастливы вместе» написали серию специально для него. Нам было замечательно, весело и классно. Мы очень много смеялись. Он очень смешливый и замечательный. На тот момент мы даже все сдружились. Он мне показался очень талантливым в актёрском плане, мобильным таким», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

Со своей стороны солистка группы «Лицей» Анастасия Макаревич в беседе с телеканалом «360» сообщила, что в юности была поклонницей «Ласкового мая».

«Это было такое суперъявление. Помню, ходила на концерты «Ласкового мая» в «Лужниках», прорывалась к сцене, кричала: «Юра, я здесь!». В этом возрасте он был моим кумиром. Безумно больно и грустно, что так происходит», — сказала Макаревич.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.

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