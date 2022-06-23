Андрей Державин назвал Юрия Шатунова одним из символов своего поколения

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Музыкант Андрей Державин выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Шатунова и назвал его одним из символов своего поколения.
Андрей Державин назвал Юрия Шатунова одним из символов своего поколения
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«Харизматичный, талантливый парень, кумир миллионов. В какой-то степени он один из символов поколения», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

Со своей стороны певец Митя Фомин в беседе с «Газетой.Ru» назвал смерть Шатунова неожиданной утратой.

«Это странно, неприятно, печально и больно. Вчера мы услышали, что умер Пьер Нарцисс, сегодня он. Это такие молодые люди, которым ещё, на самом деле, жить и жить», — отметил Фомин.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.

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