Виктор Рыбин прокомментировал сообщение о смерти Юрия Шатунова

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Лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин прокомментировал сообщение о смерти Юрия Шатунова.
Виктор Рыбин прокомментировал сообщение о смерти Юрия Шатунова
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«Важно то, каким он запомнится своим почитателям. Это же эпоха», — заявил Рыбин в беседе с телеканалом «360».

По его словам, популярность Шатунова и «Ласкового мая» связана с честностью и открытостью певца.

«Соболезнования его семье и всем его почитателям», — добавил Рыбин.

Со своей стороны, один из первых солистов «Ласкового мая» Андрей Шишкин в беседе с URA.RU отметил, что новость о смерти Шатунова стала для него шоком.

«Кроме того, что мы выступали с ним с 1989 года в одном коллективе, мы с ним были друзьями. Для меня, как и для всех поклонников, жителей нашей страны, эта новость стала шоком», — сказал он.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, вызванная обширным инфарктом миокарда.

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