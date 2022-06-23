Татьяна Овсиенко назвала Юрия Шатунова замечательным человеком
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«Что можно сказать о человеке, с которым работали очень много, начиная ещё с «Миража» и до последних дней, когда ездили в тур, пока возможность была. Человек замечательный, тёплой души, с открытым сердцем», — заявила она в беседе с телеканалом «360».
Со своей стороны, главврач Домодедовской центральной районной больницы Андрей Осипов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что Шатунова доставили в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии.
«В течение полутора часов врачи проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», — сообщил он.
Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня.