Татьяна Овсиенко назвала Юрия Шатунова замечательным человеком

Певица Татьяна Овсиенко выразила соболезнования в связи со смертью своего коллеги Юрия Шатунова.

«Что можно сказать о человеке, с которым работали очень много, начиная ещё с «Миража» и до последних дней, когда ездили в тур, пока возможность была. Человек замечательный, тёплой души, с открытым сердцем», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Со своей стороны, главврач Домодедовской центральной районной больницы Андрей Осипов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что Шатунова доставили в медучреждение в крайне тяжёлом состоянии.

«В течение полутора часов врачи проводили реанимационные мероприятия, но, к сожалению, пациент скончался в результате острой сердечной недостаточности», — сообщил он.

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня.