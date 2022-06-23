Владимир Лёвкин назвал Юрия Шатунова любимцем публики
- РИА Новости
«Я выражаю свои соболезнования родным и близким, соболезнования поклонникам. Кто-то скажет, что ушла эпоха, но я скажу, что ушёл настоящий любимец того времени», — заявил он в беседе с ФАН.
Как отметил Лёвкин, Шатунов смотрел на мир абсолютно чистым и открытым взглядом.
В свою очередь, участник первого состава «Ласкового мая» Андрей Гуров в беседе с kp.ru назвал музыканта величайшим человеком своей эпохи.
«Я искренне соболезную семье Юры и всем поклонникам «Ласкового мая». Это был величайший человек своей эпохи», — сказал он.
Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.
Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.