Киркоров: Юрий Шатунов производил впечатление воспитанного человека

Певец Филипп Киркоров прокомментировал сообщение о смерти своего коллеги Юрия Шатунова.

«Не был знаком с ним близко, пересекались на программах, производил впечатление интеллигентного, воспитанного молодого человека», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Как отметил Киркоров, когда на эстраде появился «Ласковый май», это был прорыв.

Со своей стороны, клавишник группы Андрей Шишкин в беседе с сайтом «Москва 24» сообщил, что два дня назад разговаривал с Шатуновым.

«Мы должны были перед завтрашним его отъездом в Германию встретиться ещё. Он немножко был уставшим от гастролей, но в принципе звучал нормально, мы договаривались о встрече», — рассказал Шишкин.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.