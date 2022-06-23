Певица, солистка групп «Мираж» и «Фея» Светлана Разина выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Шатунова.

«Знаю, что у Юрия было неплохое чувство юмора, он показался мне открытым человеком», — заявила она в беседе с телеканалом «360».

Как отметила Разина, музыка поколения Шатунова запомнилась слушателям из-за того, что она гораздо более душевная, чем современная.

Ранее директор музыканта Аркадий Кудряшов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил о смерти Шатунова.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — уточнил он.

Эстрадная певица, актриса Ирина Салтыкова рассказала в беседе с RT, что пока не может осознать того, что солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался.