Вика Цыганова прокомментировала смерть Юрия Шатунова
- РИА Новости
«Это человек своего времени. По-своему такое уникальное явление — группа «Ласковый май». Поэтому, конечно же, люди того поколения будут его помнить и любить, я сама люблю песню «Белые розы». Даже не ожидала... Даже не в тот момент, когда она появилась, а когда я стала намного старше, потому что она очень наивная, очень трогательная», — рассказала собеседница RT.
Певица отметила, что сейчас таких песен нет.
23 июня стало известно о смерти певца Юрия Шатунова. Ему было 48 лет.
По словам его директора и продюсера Аркадия Кудряшова, причиной стал обширный инфаркт.