Вика Цыганова прокомментировала смерть Юрия Шатунова

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Дарья Ускова
Советская и российская певица, актриса, композитор Вика Цыганова в беседе с RT назвала солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова «человеком своего времени».
Вика Цыганова прокомментировала смерть Юрия Шатунова
  • РИА Новости

«Это человек своего времени. По-своему такое уникальное явление — группа «Ласковый май». Поэтому, конечно же, люди того поколения будут его помнить и любить, я сама люблю песню «Белые розы». Даже не ожидала... Даже не в тот момент, когда она появилась, а когда я стала намного старше, потому что она очень наивная, очень трогательная», — рассказала собеседница RT.

Певица отметила, что сейчас таких песен нет.

23 июня стало известно о смерти певца Юрия Шатунова. Ему было 48 лет.

По словам его директора и продюсера Аркадия Кудряшова, причиной стал обширный инфаркт.

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