Певица Лолита: Шатунов навсегда остался мальчишкой
- РИА Новости
«Совершенно очаровательный мальчишка. По-моему, он навсегда остался мальчишкой, несмотря на то, что ему 48 лет. Мы коллеги... Когда ты знакомишься ближе с ним — обаяние человека тебя накрывает», — поделилась певица.
По её словам, Шатунов совершенно спокойно относился к тому, что где-то «он, может быть, музыкально не соответствует».
«Но как-то относился с уважением, и в ответ он получал точно такое уважение от старших коллег. Я думаю, что он победил презрительное отношение музыкантов к «Ласковому маю» своим обаянием. Это целая эпоха. Пока мне не подтвердили близкие друзья, я не могла в это поверить, думала, что это интернет-утка», — заключила Лолита.
23 июня стало известно о смерти певца Юрия Шатунова. Ему было 48 лет.
По словам его директора и продюсера Аркадия Кудряшова, причиной стал обширный инфаркт.