Певица Лолита: Шатунов навсегда остался мальчишкой

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Дарья Ускова
Певица Лолита Милявская прокомментировала в беседе с RT сообщение о смерти солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.
Певица Лолита: Шатунов навсегда остался мальчишкой
  • РИА Новости

«Совершенно очаровательный мальчишка. По-моему, он навсегда остался мальчишкой, несмотря на то, что ему 48 лет. Мы коллеги... Когда ты знакомишься ближе с ним — обаяние человека тебя накрывает», — поделилась певица.

По её словам, Шатунов совершенно спокойно относился к тому, что где-то «он, может быть, музыкально не соответствует».

«Но как-то относился с уважением, и в ответ он получал точно такое уважение от старших коллег. Я думаю, что он победил презрительное отношение музыкантов к «Ласковому маю» своим обаянием. Это целая эпоха. Пока мне не подтвердили близкие друзья, я не могла в это поверить, думала, что это интернет-утка», — заключила Лолита.

23 июня стало известно о смерти певца Юрия Шатунова. Ему было 48 лет.

По словам его директора и продюсера Аркадия Кудряшова, причиной стал обширный инфаркт.

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