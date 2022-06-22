Экс-полковник американской армии Макгрегор назвал Украину несостоявшимся государством

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Украина превратилась в несостоявшееся государство, несмотря на поддержку Вашингтона. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
Экс-полковник американской армии Макгрегор назвал Украину несостоявшимся государством
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

«Украина теперь несостоявшееся государство. Оно разрушено», — заявил Макгрегор.

По его словам, страна перестала сущестовать как самостоятельное государство из-за политики президента Владимира Зеленского.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине на фоне наращивания военной помощи Киеву в попытках не допустить победы России.

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