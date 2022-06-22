Экс-полковник американской армии Макгрегор назвал Украину несостоявшимся государством

Украина превратилась в несостоявшееся государство, несмотря на поддержку Вашингтона. Об этом заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

AP

© Efrem Lukatsky

«Украина теперь несостоявшееся государство. Оно разрушено», — заявил Макгрегор. По его словам, страна перестала сущестовать как самостоятельное государство из-за политики президента Владимира Зеленского. Ранее газета The Washington Post сообщала, что США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине на фоне наращивания военной помощи Киеву в попытках не допустить победы России.