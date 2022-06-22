Экс-полковник американской армии Макгрегор назвал Украину несостоявшимся государством
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«Украина теперь несостоявшееся государство. Оно разрушено», — заявил Макгрегор.
По его словам, страна перестала сущестовать как самостоятельное государство из-за политики президента Владимира Зеленского.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что США и их союзники готовятся к продолжительному конфликту на Украине на фоне наращивания военной помощи Киеву в попытках не допустить победы России.