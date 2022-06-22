В парке искусств «Музеон» 26 июня пройдёт праздничная программа в честь Дня молодёжи

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В столичном парке искусств «Музеон» 26 июня пройдёт праздничная программа, посвящённая Дню молодёжи.
В парке искусств «Музеон» 26 июня пройдёт праздничная программа в честь Дня молодёжи
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра столицы.

Как заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в парке будут представлены программы конкурса «Большая перемена» и платформы «Россия — страна возможностей».

«Одну из площадок в «Музеоне» посвятят волонтёрству. Там все желающие смогут узнать о волонтёрском движении столицы и поучаствовать в благотворительности», — рассказала Сергунина.

Всего в «Музеоне» будет работать девять тематических зон.

Как сообщает НТВ, в рамках праздника 26 июня в «Музеоне» пройдут лекции о предпринимательстве, ораторском искусстве и психологии, интерактивные игры и мастер-классы.

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