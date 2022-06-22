Наталья Подольская выразила соболезнования в связи со смертью Пьера Нарцисса
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В беседе с телеканалом «360» она заявила, что смотрела «Фабрику звёзд» и прекрасно его помнит.
«Конечно, все его знают по «Шоколадному зайцу», дети эту песню до сих пор обожают, хотя ей много лет», — сказала Подольская.
В свою очередь, певец Прохор Шаляпин в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что Пьер Нарцисс запомнился как исключительно добрый, отзывчивый, жизнерадостный артист.
«Мы все скорбим и вспоминаем его только с доброй улыбкой на лице, потому что он никогда никому не делал ничего плохого», — сказал артист.
Ранее стало известно, что Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.