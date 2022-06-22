Иосиф Пригожин поделился воспоминаниями о Пьере Нарциссе

Продюсер Иосиф Пригожин поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.

«Светлый, весёлый. Светлая память ему, соболезнования всей семье, близким, поклонникам его таланта. Грустно, когда кто-то уходит. Я его помню, он очень вежливый всегда был, двумя руками здоровался. Он воспитанный человек был», — заявил он в беседе с Life.ru.

В свою очередь, фигурист, продюсер и хореограф Илья Авербух в беседе с «Газетой.Ru» назвал новость о смерти Пьера Нарцисса «шоком». Вместе они играли за команду звёзд «Старко».

«Не могу сказать, что мы с Нарциссом были близкими друзьями, но действительно пересекались в ряде футбольных игр. Он был очень светлым и открытым человеком. Это просто не укладывается в голове, когда произносишь слово «был» в отношении такого молодого, яркого, жизнерадостного парня», — сказал Авербух.

Ранее стало известно, что Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.