Фильм «Небо» вышел в повторный прокат в кинотеатрах России

Фильм «Небо» о подвиге российского лётчика Олега Пешкова и операции по спасению штурмана самолёта Су-24, сбитого турецким истребителем в Сирии в 2015 году, вышел в повторный прокат во всех российских кинотеатрах.

«Это история о том, что человек до последнего мига жизни был верен своей присяге, своему долгу. И это история о подвиге во имя жизни», — рассказал режиссёр фильма Игорь Копылов.

Продюсеры картины решили отправить часть денежных средств, которые будут выручены от проката фильма, в поддержку участников специальной военной операции на Украине.

Повторный релиз фильма состоялся при содействии Фонда поддержки военно-патриотического кино.

Сюжет фильма сфокусирован вокруг подвига российского лётчика Олега Пешкова в Сирии и операции по спасению штурмана Су-24 Константина Мурахтина в ноябре 2015 года. Самолёт был сбит турецким истребителем, но лётчикам удалось катапультироваться. Один из них спасся, а второй был расстрелян террористами. Олегу Пешкову посмертно присвоили звание Героя России.