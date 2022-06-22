Фильм «Небо» вышел в повторный прокат в кинотеатрах России
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«Это история о том, что человек до последнего мига жизни был верен своей присяге, своему долгу. И это история о подвиге во имя жизни», — рассказал режиссёр фильма Игорь Копылов.
Продюсеры картины решили отправить часть денежных средств, которые будут выручены от проката фильма, в поддержку участников специальной военной операции на Украине.
Повторный релиз фильма состоялся при содействии Фонда поддержки военно-патриотического кино.
Сюжет фильма сфокусирован вокруг подвига российского лётчика Олега Пешкова в Сирии и операции по спасению штурмана Су-24 Константина Мурахтина в ноябре 2015 года. Самолёт был сбит турецким истребителем, но лётчикам удалось катапультироваться. Один из них спасся, а второй был расстрелян террористами. Олегу Пешкову посмертно присвоили звание Героя России.