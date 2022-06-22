Николай Басков исполнил песню «Священная война» у мемориала в ДНР

Российский певец Николай Басков исполнил песню «Священная война» у подножия разрушенного мемориала Саур-Могила в ДНР.

Об этом сообщает Пятый канал.

Мероприятие состоялось в рамках международной акции «Огненные картины войны».

«Мой дедушка Николай Николаевич Ерёменко прошёл всю Великую Отечественную войну. К счастью, он вернулся живым. Но миллионы храбрых, сильных, мужественных воинов погибли за мир, за спокойную жизнь своих детей и внуков. Это герои в самом истинном смысле этого слова», — заявил Басков.

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