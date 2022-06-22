Солист группы «Корни» Бердников поделился воспоминаниями о Пьере Нарциссе

Солист группы «Корни» Александр Бердников поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.

«Я в полном шоке, это мой близкий друг. Очень хороший человек, даже не могу говорить о нём, как... Созвонился с Мишей Гребенщиковым, не понимаем происходящее. На меня это обрушилось... Несколько дней назад виделся с ним, говорили о новых проектах, общались, хотели какие-то вещи вместе сделать», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Бердников назвал Нарцисса настоящим человеком, который любил семью.

Со своей стороны, бывшая супруга музыканта Валерия Калачёва в беседе с Life.ru заявила, что изначально певец думал, что у него астма, но оказалось, что речь идёт о подагре.

«Дала осложнения на внутренние органы и вызвала почечную недостаточность. Он вскоре был доставлен в больницу. Там сделали всё необходимое, весь персонал за него болел, молился, желал здоровья», — сообщила она.

Ранее стало известно, что Пьер Нарцисс умер в возрасте 45 лет.