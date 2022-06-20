В сети выйдет мелодрама Сергея Бодрова — старшего «Дышите свободно»

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Цифровая премьера фильма состоится в онлайн-кинотеатре KION 23 июня.
В сети выйдет мелодрама Сергея Бодрова — старшего «Дышите свободно»
  • © Кадр из фильма «Дышите свободно»

По сюжету главный герой Илья страдает от сильного заикания и ПТСР (посттравматического стрессового расстройства), что мешает ему строить личную жизнь, работать и даже поддерживать общение с ребёнком. Потеряв веру в лучшее, он записывается на курс знаменитого доктора Черкасовой, которую многие пациенты называют волшебницей.

Во время лечения в элитной клинике Санкт-Петербурга Илья знакомится с другими пациентами, среди которых находит друзей и новую возлюбленную в лице Веры. Однако доктор Черкасова тоже положила глаз на главного героя. Две женщины намерены вступить в любовную схватку, но сам Илья не готов связывать себя узами серьёзных отношений — он желает вернуть бывшую жену и по совместительству мать его ребёнка.   

В фильме снялись Евгений Ткачук (Илья), Полина Пушкарук (Вера), а также Полина Агуреева в роли доктора Черкасовой. Сценаристом выступил Сергей Бодров — старший. Идея фильма возникла у него в 1990-х, и только в 2022 году зрители смогли увидеть её реализацию.

Ранее стало известно о начале съёмок сериала «Экзорцист» с Кириллом Кяро в роли психиатра. 

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