Губернатор Петербурга Беглов поздравил жителей с 350-летием со дня рождения Петра I

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с 350-летием со дня рождения императора Петра I.

Об этом пишет kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Наш город стал центром юбилейных торжеств. Так же как год назад Петербург стал центром празднования 800-летия Александра Невского — святого, государственного деятеля и полководца, особо почитаемого Петром», — заявил Беглов.

Ранее НСН сообщала, что в Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I.