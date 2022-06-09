На острове Русском 12 июня пройдёт физкультурный фестиваль

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На новом пляже Владивостока на острове Русском 12 июня состоится физкультурный фестиваль.

Об этом пишет vostokmedia.com со ссылкой на управление физической культуры и спорта администрации Владивостока.

В рамках празднования Дня России пройдут соревнования по сапсёрфингу, пляжной борьбе, пляжному волейболу, велогонкам, подводной охоте, скандинавской ходьбе, бегу.

Также на пляже состоится фестиваль воздушных змеев и пройдёт конкурс по строительству замков из песка.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске рассказали о программе мероприятий в честь Дня России и Дня города.

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