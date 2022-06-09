В Казани 10 июня откроется мультимедийная инсталляция в преддверии празднования Дня России
Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.
На улицах российских городов в этот период будут круглосуточно работать мультимедийные экраны, через которые прохожие смогут посмотреть на жизнь в других городах.
Подобные экраны установят в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону и на федеральной территории «Сириус».
Мультимедийные экраны будут работать круглосуточно, и города на них будут сменять друг друга по очереди.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Ижевске рассказали о программе мероприятий в честь Дня России и Дня города.