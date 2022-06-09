В московском метро пройдёт концерт в рамках столичного джазового фестиваля

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В Москве в рамках столичного джазового фестиваля на станции метро «Таганская» 11 июня выступит квартет российского гитариста Евгения Побожего.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В марте мы возобновили проект «Музыка в метро» — один из любимых у пассажиров. С этого момента артисты провели больше 500 выступлений и приняли участие в десяти крупных мероприятиях», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Московский джазовый фестиваль состоится с 13 по 19 июня на сцене зала «Зарядье», в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье», «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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