В московском метро пройдёт концерт в рамках столичного джазового фестиваля
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«В марте мы возобновили проект «Музыка в метро» — один из любимых у пассажиров. С этого момента артисты провели больше 500 выступлений и приняли участие в десяти крупных мероприятиях», — рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Московский джазовый фестиваль состоится с 13 по 19 июня на сцене зала «Зарядье», в саду «Эрмитаж», парках «Зарядье», «Музеон», Новопушкинском сквере и на ВДНХ.
Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.