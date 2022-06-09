Более 120 мероприятий пройдёт в учреждениях культуры столицы в честь Дня России
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Так, 10 июня в библиотеке искусств им. Боголюбова пройдёт концерт классической музыки. В культурном центре «Зодчие» 10 июня состоится концерт, посвящённый танцевальным традициям разных регионов страны. В тот же день в галерее Ильи Глазунова пройдут экскурсии, на которых можно будет узнать о традициях и быте русских сословий.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.