Более 120 мероприятий пройдёт в учреждениях культуры столицы в честь Дня России

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В Москве учреждения культуры в честь Дня России проведут свыше 120 мероприятий, большая часть из них — бесплатные.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

Так, 10 июня в библиотеке искусств им. Боголюбова пройдёт концерт классической музыки. В культурном центре «Зодчие» 10 июня состоится концерт, посвящённый танцевальным традициям разных регионов страны. В тот же день в галерее Ильи Глазунова пройдут экскурсии, на которых можно будет узнать о традициях и быте русских сословий.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.

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