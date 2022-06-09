В Москве началось голосование по выбору темы видеоэкскурсии к 350-летию со дня рождения Петра I

На портале «Активный гражданин» стартовало голосование по выбору темы видеоэкскурсии к 350-летию со дня рождения императора Петра I.

Об этом пишет сайт «Москва 24».

Уточняется, что видеоэкскурсию подготовит музей-заповедник «Коломенское».

«Решить, какой именно объект станет площадкой для виртуальной прогулки, предстоит активным гражданам. Принять участие в голосовании сможет любой пользователь, зарегистрированный на портале mos.ru», — говорится в сообщении музея.

Ранее НСН передавала, что в Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I.