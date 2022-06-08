Синоптик Вильфанд предупредил о сильных дождях в ряде регионов России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в ряде российских регионов в ближайшие дни прогнозируются сильные дожди.

«На севере, юге европейской части России, а также на Урале в ближайшие дни прогнозируются дожди, хоть температура и будет оставаться летней», — цитирует его ТАСС.

Вильфанд предупредил, что в Челябинской, Свердловской областях, Башкортостане ожидаются сильный дождь с грозой и градом, в Ленинградской, Калининградской областях и Карелии — ливневый дождь с грозой.

Также в Краснодарском крае и Волгоградской области в ближайшие дни ожидаются сильные дожди, гроза и порывы ветра до 23 м/с.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе до конца недели.