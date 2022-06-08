В Подмосковье восстановили 500 га леса весной 2022 года

Короткая ссылка
В Московской области восстановили около 500 га леса весной 2022 года.
В Подмосковье восстановили 500 га леса весной 2022 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Весь посадочный материал — из подмосковных питомников, отметил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

К настоящему времени высажено 1,7 млн сеянцев — ель, сосна и дуб.

«Лесовосстановление проводится на участках, где до этого была очищена площадь от погибших и повреждённых деревьев сплошной санитарной рубкой. После этого проводилась подготовка почвы и посадка лесных культур», — уточнил председатель комитета лесного хозяйства Олег Баженов.

По его словам, самые большие площади восстановлены в Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Бородинском лесничествах, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ограничили посещение лесов до 24 июня для предотвращения природных пожаров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить