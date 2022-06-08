В Подмосковье восстановили 500 га леса весной 2022 года

В Московской области восстановили около 500 га леса весной 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

Весь посадочный материал — из подмосковных питомников, отметил зампред правительства региона Георгий Филимонов.

К настоящему времени высажено 1,7 млн сеянцев — ель, сосна и дуб.

«Лесовосстановление проводится на участках, где до этого была очищена площадь от погибших и повреждённых деревьев сплошной санитарной рубкой. После этого проводилась подготовка почвы и посадка лесных культур», — уточнил председатель комитета лесного хозяйства Олег Баженов.

По его словам, самые большие площади восстановлены в Клинском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Бородинском лесничествах, передаёт издание «Вести Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ограничили посещение лесов до 24 июня для предотвращения природных пожаров.