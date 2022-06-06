В Краснодарском крае ограничили посещение лесов до 24 июня для предотвращения природных пожаров.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства природных ресурсов.

Подведомственным учреждениям поручили перекрыть дороги в леса, создать систему КПП на въездах в лес, усилить мониторинг пожароопасности.

Также стало известно, что в Ростовской области объявили о пятом классе пожарной опасности, передаёт rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

По данным ведомства, самые высокие риски пожароопасности наблюдаются в Зимовниковском, Заветинском, Ремонтненском, Орловском и Дубовском районах, а также в Приазовье.

Ранее в Татарстане рассказали о работе по восстановлению лесов.