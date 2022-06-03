В Татарстане рассказали о работе по восстановлению лесов

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В Татарстане в 2022 году высадят 3,6 тыс. га леса в рамках работы по восстановлению зелёного фонда.
В Татарстане рассказали о работе по восстановлению лесов
  • РИА Новости

Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства лесного хозяйства.

Работа будет проходить в рамках национального проекта «Экология». С начала года высадили 1,5 тыс. га лесных культур.

Также запланирован агротехнический уход за лесными культурами на площади 13,5 тыс. га для приживаемости и роста культивируемых деревьев и кустарников.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области продлили запрет на посещение лесов.

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