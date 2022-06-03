В Татарстане рассказали о работе по восстановлению лесов
- РИА Новости
Об этом сообщает inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства лесного хозяйства.
Работа будет проходить в рамках национального проекта «Экология». С начала года высадили 1,5 тыс. га лесных культур.
Также запланирован агротехнический уход за лесными культурами на площади 13,5 тыс. га для приживаемости и роста культивируемых деревьев и кустарников.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области продлили запрет на посещение лесов.