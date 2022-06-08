В Москве подготовили программу к 350-летию со дня рождения Петра I

В Москве подготовили тематическую программу по случаю 350-летия со дня рождения императора Петра I.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

«Пётр I родился и вырос в Москве, поэтому в городе есть немало мест, которые хранят память о нём. В честь юбилея со дня его рождения пройдёт серия пешеходных экскурсий, выставка детских рисунков и лекция об археологических находках», — заявила глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По её словам, всего с 9 по 17 июня запланировано более 20 мероприятий.

Со своей стороны, глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что работа столицы со сохранению объектов культурного наследия не обходит стороной памятники, связанные с личностью Петра I.

Так, в 2022 году работы проходят на таких объектах, как храм Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, храм Святых Апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице и дом Анны Монс.

Ранее НСН сообщала, что в Московском метрополитене запустили тематический поезд, посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I.