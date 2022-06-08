Синоптики рассказали о погоде в Приморье в июне

В Примгидромете рассказали о погоде в регионе в июне.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

«Мы ожидаем, что в первый летний месяц средняя температура воздуха в Приморье составит +13...+18 °С, на восточном побережье — около +10...+12 °С, что близко к средним многолетним значениям», — заявили синоптики.

Ночная температура прогнозируется в пределах +10...+15 °С, на востоке не исключено понижение до +5 °С.

В континентальной части края будет теплее — днём +23...+28 °С.

Наряду с этим стало известно, что на метеостанции в Ижевске зафиксировали выпадение 23,5 мм осадков за сутки, что соответствует примерно трети нормы за июнь, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

«Тем самым на метеостанции Ижевска обновился рекорд 1979 года по количеству осадков, тогда осадков выпало 17,8 мм», — рассказали синоптики.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области ожидается ухудшение погоды, в том числе дожди и сильный ветер.