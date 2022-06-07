В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 19 м/с

Короткая ссылка
В Тюменской области ожидается ухудшение погоды, в том числе дожди и сильный ветер.
В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 19 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

«8 июня на юге Тюменской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер восточный с переходом на юго-западный 7—12 м/с, в отдельных районах порывы 15—19 м/с», — заявили синоптики.

По прогнозу, температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, при прояснении — до +5 °С.

Днём до +27 °С, передаёт megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии ожидаются сильные дожди и усиление ветра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить