В Тюменской области предупредили об усилении ветра до 19 м/с

В Тюменской области ожидается ухудшение погоды, в том числе дожди и сильный ветер.

Об этом сообщает nashgorod.ru со ссылкой на региональный ЦГМС.

«8 июня на юге Тюменской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер восточный с переходом на юго-западный 7—12 м/с, в отдельных районах порывы 15—19 м/с», — заявили синоптики.

По прогнозу, температура воздуха ночью составит +10...+15 °С, при прояснении — до +5 °С.

Днём до +27 °С, передаёт megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии ожидаются сильные дожди и усиление ветра.