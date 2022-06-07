В Удмуртии ожидается усиление ветра до 17 м/с

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В Удмуртии ожидаются сильные дожди и усиление ветра.
В Удмуртии ожидается усиление ветра до 17 м/с
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального комитета по делам ГО и ЧС.

«Ночью с 7 на 8 июня местами по республике ожидаются сильные дожди. Ночью и днём 8 июня местами по региону и в Ижевске прогнозируется усиление северного ветра, порывы 15 — 17 м/с», — отмечается в сообщении.

Температура воздуха составит +7...+12 °С ночью, +12...+17 °С днём.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в разговоре с URA.RU сообщила, что в Свердловской области 7 и 8 июня ожидается резкое похолодание и дожди.

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