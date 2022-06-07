В Оренбургской области произошло более 1700 природных пожаров с начала года
- РИА Новости
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Главная причина возникновения пожаров — выжигание сухой травы и неосторожное обращение с огнём.
«В настоящее время на территории Оренбургской области наблюдается неблагоприятная обстановка, связанная с возникновением лесных и природных (ландшафтных) пожаров», — добавили в пресс-службе.
Также стало известно, что в Ульяновской области с начала пожароопасного сезона произошло 11 лесных пожаров, передаёт mosaica.ru со ссылкой на региональное Минприроды.
Благодаря регулярному мониторингу очаги возгораний были быстро обнаружены. Сотрудники профильных ведомств потушили все пожары в первые сутки после выявления.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае ограничили посещение лесов.