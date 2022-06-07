Солист Мариинки Абдразаков прокомментировал решение театра Ла Скала поставить «Бориса Годунова»

Солист Мариинского театра Ильдар Абдразаков прокомментировал решение итальянского театра Ла Скала открыть сезон оперой «Борис Годунов».

«Очень здорово, что в Ла Скала не собираются отменять постановку русской оперы и оставляют всех солистов: это будет международный состав. Важно, что в этом проекте будут участвовать как русские, так и украинские артисты», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Он выразил надежду, что всё пойдёт по плану и получится красивый спектакль в традициях Ла Скала.

Ранее виолончелист Фёдор Амосов в беседе с ФАН прокомментировал отказ ряда зарубежных музыкантов от концертов в России.