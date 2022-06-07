Культовые фильмы Станислава Говорухина выйдут в сети

Онлайн-премьера культовых картин Станислава Говорухина состоится 10 июня в онлайн-кинотеатре KION.

Картины Станислава Говорухина в разные годы собирали миллионы зрителей в кинотеатрах и удостаивались премий и наград на различных фестивалях.

Цифровой релиз фильмов «Благословите женщину», «Не хлебом единым», «В стиле jazz», Weekend и других состоится впервые. В фильмах Говорухина исполняли роли такие знаменитые российские актёры, как Александр Балуев, Светлана Ходченкова, Инна Чурикова, Виктор Сухоруков, Алексей Петренко, Михаил Жебровский, Екатерина Гусева и Фёдор Добронравов.

В своих поздних работах режиссёр касается многих вечных тем. Среди них — любовь, смерть, личностный кризис, тяжёлые условия жизни. Работая над сценариями, Говорухин часто опирался на литературный первоисточник.

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