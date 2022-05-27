Стала известна дата премьеры сериала «Женщина в состоянии развода»

Многосерийная комедийная драма «Женщина в состоянии развода» выйдет 9 июня в онлайн-кинотеатре KION.

В сериале исследуются социальное давление на женщин «за 30», плюсы и минусы материнства, а также жизнь после развода. Главная героиня — стоматолог Вера. Она рассталась с мужем и живёт в своё удовольствие. Однажды девушка узнаёт о своих проблемах со здоровьем, которые могут привести к бесплодию. Тогда Вера задаётся целью как можно скорее найти подходящего мужчину и завести ребёнка.

Главные роли исполнили Мария Машкова и Артём Ткаченко.

«Мой герой в сериале «Женщина в состоянии развода» пытается завоевать сердце Веры, которую играет Мария Машкова. После развода она всё ещё не доверяет мужчинам, но моему герою удаётся понемногу растопить этот лёд. Однако им предстоит решить главное противоречие их отношений: она отчаянно хочет ребёнка, а он — чайлдфри», — рассказывает актёр.

По словам Машковой, чтобы полностью погрузиться в свой образ, она начала осваивать стоматологию.

«Хотелось выглядеть в кадре профессионально, поэтому я попросила найти стоматолога: мы пришли в клинику, в которой всё снимали, и там я училась. Моей подопытной согласилась стать наша сценаристка Настя Кузнецова, на ней я и тренировалась как стоматолог», — говорит Мария Машкова.

Режиссёр картины Ольга Сафронова ожидает, что в главной героине зрительницы узнают себя.

«Это история о девушках «чуть за 30», которые посмотрят сериал и, надеюсь, скажут: «Как же я её понимаю... Мне тоже хочется любви, мартини и на дискотеку, а не вот это всё! Это больше про внутренние страхи наши (женские и мужские), а не просто про череду поиска партнёра. Мы старались понять, в чём кроется причина одиночества многих успешных и состоявшихся 30-летних», — объяснила постановщица.

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