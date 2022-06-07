Стала известна дата релиза российской комедии «Развод»

Фильм «Развод» о молодой паре, столкнувшейся с трудностями в отношениях, выйдет в широкий прокат 30 июня.

Сюжет комедии «Развод» сфокусирован на переживающей трудности в отношениях молодой семьи. Витя и Илона не могут жить мирно: между ними много разногласий, а сами они замечают лишь недостатки друг в друге. В итоге пара решает развестись, прожив вместе совсем недолго. Но всё не так просто: когда-то счастливые новобрачные успели купить в ипотеку квартиру и сделать в ней ремонт с перепланировкой, что усложняет процесс её продажи. Осталось понять, что произойдёт раньше: продажа жилья или ещё более громкие ссоры.

Над производством фильма работала компания Comedy Club Production. Режиссёром выступил Константин Колёсов («Жуки», «Света с того света»), а креативным продюсером — Дмитрий Пермяков («Холоп», «Интерны», «Год культуры»).

Главные роли в ленте исполнили Анна Глаубэ и Антон Шурцов. По словам актрисы, фильм как терапия — он поможет зрителям увидеть свои проблемы со стороны.

«Думаю, очень многие увидят себя в наших героях. Классно было бы, если бы пары смотрели фильм вместе и говорили: «А вот помнишь, ты тоже так делал? А ты так делала! И это всё нормально! Я не хотел тебя обидеть! А я не хотела тебя обидеть! Я люблю тебя. А я люблю тебя. Давай не будем расставаться». Такая вот домашняя терапия — вместо психолога посмотреть фильм «Развод», — отметила Анна Глаубэ.

Кинолента будет разделена на две части, каждую из которых сначала покажут в кинозалах страны, а после — на телеканале ТНТ.

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