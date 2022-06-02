Стала известна дата выхода сериала «Детективное агентство Мухича»

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Спин-офф «Полицейского с Рублёвки» с Романом Поповым и Софией Каштановой стартует 20 июня на телеканале ТНТ.
Стала известна дата выхода сериала «Детективное агентство Мухича»
  • © Пресс-служба телеканала ТНТ

В «Детективном агентстве Мухича» Кристина и Игорь, потеряв работу в полиции, цепляются за предоставленный шанс, открывают агентство и становятся частными детективами. Жизнь налаживается, и впереди их ждёт череда интересных дел, которые Мухич будет раскрывать, используя свой фирменный «гонзо-детективный» метод. 

Сюжет сериала напоминает приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона, правда, в абсурдной интерпретации — Ватсон (Кристина) помешан на деньгах, а Холмс отрицает логику и выбирает самые сложные пути для раскрытия дел. 

По словам одного из режиссёров и сценаристов проекта Ильи Куликова, герои «Полицейского с Рублёвки», Игорь Мухич и Кристина, составили слаженный тандем, и зрителю будет интересно посмотреть внимательнее на их совместную работу. 

«Самое обычное дело Мухич начнёт раскрывать так, что мало не покажется. Казалось бы, простые дела расследуются клинически дебильными способами», — поделился режиссёр.

Ожидается, что новый проект зритель сможет посмотреть, даже если не видел ни одной серии «Полицейского с Рублёвки» — сюжет всё равно будет понятен.

Роли также исполнили Рина Гришина, Александр Дерепко, Сергей Штатнов. 

Ранее сообщалось, что в Подмосковье идут съёмки комедийного сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычёвым и Максимом Лагашкиным.

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