Бизнесмен без денег, дворецкий без акцента: в Подмосковье идут съёмки сериала «Бедный олигарх»

В Подмосковье проходят съёмки сериала «Бедный олигарх» с Владимиром Сычёвым и Максимом Лагашкиным. Сценаристы ленты вдохновлялись реальными новостями, чтобы придумать злободневный и сатирический сюжет. Действие разворачивается вокруг живущего в Лондоне российского олигарха, который попадает под санкции и теряет своё имущество. Всеми брошенного бизнесмена поддерживает только его дворецкий. Героев ждёт много нелепых ситуаций и передряг. Режиссёром выступил Гайк Асатрян.

В Подмосковье идут съёмки комедийного сериала «Бедный олигарх» телеканала ТНТ и онлайн-кинотеатра Premier с Максимом Лагашкиным и Владимиром Сычёвым в главных ролях. В центре сюжета богатый бизнесмен Виктор (Сычёв), живущий в Лондоне в роскошном доме. У него есть всё, что можно приобрести за деньги: яхта, дорогие машины, частный самолёт и недвижимость по всему миру. Однако жизнь героя круто меняется, когда он попадает под санкции: все его счета заблокированы, а недвижимость арестована. Друзья и приятели отвернулись от обедневшего олигарха, а обслуживающий персонал не согласен работать без зарплаты. Единственный, кто остался и поддержал его, — камердинер Адам (Лагашкин). Именно он поможет Виктору выжить и заново обрести себя.

Режиссёром проекта выступил Гайк Асатрян. Продюсеры — Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Тина Канделаки, Борис Ханчалян, Аркадий Водахов, Софья Митрофанова, Макар Кожухов и Марина Катая.

Новости как источник вдохновения

По словам Сарика Андреасяна, идея проекта возникла в марте, когда появились первые новости о том, что на российских бизнесменов наложили санкции.

«Сначала мы посмеялись, а потом, когда уже появилась новость, что они не могут прожить на $3 тыс. в месяц, начали разгонять историю: в стране, где средняя зарплата 15—20 тыс. рублей, кто-то не может прожить на $3 тыс. У нас есть группа сценаристов, которые стали думать, что, если снять сериал про опального олигарха, который остался один под санкциями и пытается как-то раздобыть деньги, то это смешно... Мы два месяца писали (сценарий. — RT) и приступили к съёмкам», — рассказал продюсер.

Фото со съёмок сериала «Бедный олигарх»

© Телеканал ТНТ

Каждую новость, которая появлялась в СМИ на эту тему, сценаристы пытались внедрить в сюжет. Конкретные имена в ленте не называются, но Сарик Андреасян отметил, что тот, кто в курсе повестки, поймёт всю иронию рассказанной истории.

«Это в какой-то степени сатира, и, если вы знаете последние новости, вам это, конечно, будет смешно», — заявил он.

В то же время авторы проекта своей задумкой пытаются донести насущную во все времена мысль: счастье, любовь и дружбу не купишь за деньги.

«Это всё равно история про дружбу. Она начинается с высокомерного олигарха, который прикидывается частью британского общества, а потом в нём проявляется парень из Воронежа. И он понимает, что можно быть счастливым и без больших денег, что простые вещи, такие как дружба, любовь и так далее, денег не стоят. Рядом с ним есть дворецкий — Адам. Это адекватный персонаж, и через него рассказана эта история. По сути это трансформация героя, становление чего-то человечного», — говорит Сарик Андреасян.

Актёры и друзья

Подбор актёров на главные роли оказался быстрым. По словам Сарика Андреасяна, на роль олигарха Виктора он сразу же подметил Владимира Сычёва, и поскольку герой не представляет собой истинного английского джентльмена, а в большей степени многогранен и сочетает в себе разные качества, Сычёв отлично вписывался в его портрет.

«В Сычёве есть потрясающее сочетание русского провинциального мужчины, из которого можно сделать такого олигарха. Мы не могли рассказать историю про очень интеллигентного олигарха — это бы не вызывало эмоций. Нам нужно было сочетание того, что 15—20 лет назад он отжимал заводы в Екатеринбурге, а сейчас надел костюм и говорит на английском. И в целом, мне кажется, у Володи есть это сочетание», — объяснил свой выбор продюсер.

Фото со съёмок сериала «Бедный олигарх»

© Телеканал ТНТ

Максим Лагашкин узнал о сериале чуть позже коллеги, но сразу же согласился на роль. По его словам, это интересный проект, а работать в тандеме с Владимиром — огромное удовольствие.

«Я согласился сразу, поскольку мы с Володей Сычёвым снимались уже несколько раз и у нас были такие небольшие партнёрские отношения в кадре. Мы всё время думали о том, где бы нам сыграть историю на двоих. Всё время встречались, говорили об этом, но ничего не происходило. А тут произошло, поэтому так быстро решение и принял», — пояснил актёр.

Сычёв и Лагашкин познакомились очень давно, стали друзьями и за свою карьеру успели несколько раз пересечься на съёмках. Например, в 2021 году они работали над фильмом «Проклятый чиновник».

«У нас такие корефанские отношения. Мы долго друг друга знаем и всегда рады видеться на площадке. У нас бывают трения чисто партнёрские, потому что никто из нас не равнодушен к своим делам, но конфликтные ситуации к месту и к делу. А так всё весело», — рассказал Лагашкин.

На съёмочной площадке актёрам действительно комфортно вдвоём: они часто шутят и разыгрывают друг друга. А порой такие забавные моменты не по сценарию оставляют в сериале.

К слову, и герои, Виктор и Адам, из первоначального статуса работодателя и подчинённого в итоге должны стать настоящими друзьями. Персонаж Владимира благодаря поддержке и помощи своего камердинера осознаёт важность любви, сопереживания, искренней дружбы.

«Это история, если погружаться в неё глобально, про двух друзей. Да, один подчинённый, другой — хозяин, но олигарх оказывается в экстремальных условиях, как все на сегодняшний день русские олигархи в Лондоне, попадает под санкции. Его лишают всего имущества, его счета заморожены, и в результате все увольняются, по сути, у него остаётся один дворецкий. У него были какие-то позывы уйти, но что-то его останавливало, и он сделал для себя вывод, что не может его бросить... В процессе оба понимают, что у них отношения больше, чем хозяин и подчинённый. Они становятся друзьями», — раскрыл подробности сюжета Максим Лагашкин.

Фото со съёмок сериала «Бедный олигарх»

© Телеканал ТНТ

Несмотря на то что у дворецкого в сериале британское имя, жил он в России и воспитывался русской бабушкой. Поэтому герой Максима Лагашкина в кадре практически не разговаривает на английском и не имеет яркого иностранного акцента.

«Они в детстве покинули Россию (Адам и его сестра Агата в исполнении Марии Кравченко. — RT), и, поскольку их воспитывала русская бабушка, все ментальные, языковые и человеческие вещи больше русские», — разъяснил актёр.

Однако соответствующий юмор у героя всё равно проскальзывает. По словам Лагашкина, Адам часто использует какие-то шотландские метафоры, анекдоты, афоризмы: «В принципе, выправка у него дворецкого, воспитание тоже — это же целая профессия в Англии, но русскость никуда не деть».

Королевские локации

Сатирический юмор и актёрский состав могут зацепить многих зрителей, а место, в котором разворачивается основная часть истории, добавит кадрам шарм и создаст нужную атмосферу богатого поместья в Лондоне.

«Я всем, кто приходит сюда, говорю: «Посмотрите, как вы никогда жить не будете», — пошутил Сарик Андреасян во время общения с журналистами.

Особняк, в котором проходят съёмки «Бедного олигарха», действительно огромен. Впечатляющий дизайн в стиле барокко отлично сочетается с элегантными костюмами главных героев. Андреасян признаётся, что и сам был удивлён, когда наткнулся на особняк при поиске локации для съёмок.

«Сначала увидел на фотографиях и не поверил: наверное, снято на какие-то широкоугольники. Мы приехали, и я понял, что это прямо целый мир, — рассказал продюсер. — Мы не можем снять каждую комнату, но он очень удобен и соответствует определённому уровню, которого мы хотели добиться в плане картинки, чтобы всё было богато, чтобы люди верили, что мы действительно рассказываем историю про олигарха».

© Телеканал ТНТ

Съёмочная группа выбирала из множества домов и искала тот, который визуально был бы похож на роскошный особняк в столице Великобритании.

«Первое, о чём я пошутил, что тут можно снимать пятый сезон «Короны», и никто ничего не поймёт», — заметил продюсер.

Работа над проектом идёт не первую неделю, а актёры порой продолжают теряться в местности, потому что территория вокруг особняка очень масштабна, и если внутри дом напоминает Эрмитаж, то сады, фонтаны и аллеи вокруг — настоящий Петергоф.

Счастливый финал и возможное продолжение

Авторы сериала уверяют: концовка сезона будет счастливой. Однако закончится ли история об олигархе Викторе и его камердинере Адаме, пока неизвестно. Сарик Андреасян и другие члены группы думают о том, чтобы снять второй сезон, но пока это только мысли.

«Мы, как истинные производители, хотим, чтобы сериала было много. Оставляем заход, конечно, на второй сезон, но если получится, то это не будет происходить в этом доме, будет уже новая история», — пояснил он.

Всего в первом сезоне предполагается десять серий. Хронометраж одного эпизода — около 20 минут. Дата премьеры пока неизвестна, но ожидается, что зритель сможет увидеть сериал начиная с августа 2022-го.