Всероссийский фестиваль военных оркестров пройдёт 10—12 июня в Севастополе

Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии России «Всегда на страже» пройдёт 10—12 июня в Севастополе.

Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.

Среди участников — местные коллективы Росгвардии и Черноморского флота, военные оркестры из Симферополя, Керчи, Новочеркасска и Краснодара.

Главный гость — военный оркестр штаба Южного округа войск национальной гвардии России из Ростова-на-Дону.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.