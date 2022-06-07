Всероссийский фестиваль военных оркестров пройдёт 10—12 июня в Севастополе

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Всероссийский фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии России «Всегда на страже» пройдёт 10—12 июня в Севастополе.
Всероссийский фестиваль военных оркестров пройдёт 10—12 июня в Севастополе
  • РИА Новости

Об этом пишет ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт городского правительства.

Среди участников — местные коллективы Росгвардии и Черноморского флота, военные оркестры из Симферополя, Керчи, Новочеркасска и Краснодара.

Главный гость — военный оркестр штаба Южного округа войск национальной гвардии России из Ростова-на-Дону.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.

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