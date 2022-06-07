В Москве начался ремонт исторического здания в усадьбе «Покровское-Стрешнево»

В парке «Покровское-Стрешнево» началась реставрация главного здания XVIII—XIX веков.

Работы начали с ремонта фасада и кровли главного дома усадьбы, сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы.

«Сейчас по всему фасаду выполняется расшивка швов кирпичной кладки и производится её вычинка — удаление разрушенного материала, на место которого встанет новый», — приводит РИАМО слова замруководителя Департамента капитального ремонта Сергея Мельникова.

При реставрации специалисты используют архивные материалы и чертежи. Закончить фасадные работы планируется в 2022 году, а интерьер — в 2023-м.

Ранее сообщалось, что в Петербурге планируют отреставрировать доходный дом Трофимовых, построенный в 1890 году.