В Петербурге планируют отреставрировать доходный дом Трофимовых

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Предприятие «Петербургский метрополитен» объявило тендер на реставрацию доходного дома Трофимовых, построенного в 1890 году.
В Петербурге планируют отреставрировать доходный дом Трофимовых
  • РИА Новости

Памятник культурного наследия находится в Адмиралтейском районе города, пишет агентство «Невские новости».

Отмечается, что у здания есть ряд повреждений. В частности, на фасаде наблюдаются трещины и следы обрушения, в некоторых местах обваливается штукатурка.

Начальная цена контракта — 831 млн рублей.

Работы по реставрации дома необходимо закончить к 2025 году.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве планируют отремонтировать около 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов в текущем году.

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