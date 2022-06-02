В Петербурге планируют отреставрировать доходный дом Трофимовых

Предприятие «Петербургский метрополитен» объявило тендер на реставрацию доходного дома Трофимовых, построенного в 1890 году.

Памятник культурного наследия находится в Адмиралтейском районе города, пишет агентство «Невские новости».

Отмечается, что у здания есть ряд повреждений. В частности, на фасаде наблюдаются трещины и следы обрушения, в некоторых местах обваливается штукатурка.

Начальная цена контракта — 831 млн рублей.

Работы по реставрации дома необходимо закончить к 2025 году.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве планируют отремонтировать около 1,4 тыс. фасадов многоквартирных жилых домов в текущем году.