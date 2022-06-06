Фестиваль «Подмосковье — территория дружбы» состоится 12 июня

Московский областной фестиваль национальных культур «Подмосковье — территория дружбы» состоится 12 июня в Балашихе.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства информационных и социальных коммуникаций.

Программа включает праздничный концерт с участием коллективов национальной художественной самодеятельности и дефиле национальных костюмов.

Также запланирована выставка предметов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.