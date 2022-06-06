Главный синоптик Петербурга Колесов прокомментировал погоду в городе

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов прокомментировал погоду в городе.
Главный синоптик Петербурга Колесов прокомментировал погоду в городе
  • РИА Новости

«Температура воздуха довольно высокая. В ближайшие дни +21...+26 °С, ждём какие-то дни более тёплые во второй половине месяца: +26...+29 °С», — заявил он в беседе с «Невскими новостями».

Как отметил Колесов, в целом температурные показатели близки к климатической норме.

Также стало известно, что в Татарстане объявили штормовое предупреждение, передаёт inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Ночью и днём во вторник, 7 июня, а также в ночь на 8 июня в республике ожидаются грозы, сильные дожди и ливни, местами град, ветер до 15 — 20 м/с, локально до 26 м/с.

Ранее сообщалось, что в Севастополе ожидается гроза и сильный ветер 6 июня.

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