В Севастополе ожидается гроза и сильный ветер 6 июня
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Об этом пишет «Новый Севастополь».
«Днём дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6—11 м/с, порывы 14 м/с, при грозе местами шквал 17 м/с», — говорится в сообщении.
Во вторник ночью и днём также возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7—12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днём +24...+26 °С.
Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в разговоре с URA.RU сообщила, что в Свердловской области 7 и 8 июня ожидаются резкое похолодание и дожди.