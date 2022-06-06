В Севастополе ожидается гроза и сильный ветер 6 июня

По сообщениям Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Севастополя, в городе ожидается дождь с грозой и сильный ветер в понедельник, 6 июня.

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