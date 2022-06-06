В Севастополе ожидается гроза и сильный ветер 6 июня

Короткая ссылка
По сообщениям Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Севастополя, в городе ожидается дождь с грозой и сильный ветер в понедельник, 6 июня.
В Севастополе ожидается гроза и сильный ветер 6 июня
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Новый Севастополь».

«Днём дождь, гроза. Ветер северо-восточный 6—11 м/с, порывы 14 м/с, при грозе местами шквал 17 м/с», — говорится в сообщении.

Во вторник ночью и днём также возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7—12 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днём +24...+26 °С.

Ранее главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в разговоре с URA.RU сообщила, что в Свердловской области 7 и 8 июня ожидаются резкое похолодание и дожди.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить