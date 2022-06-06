В ЯНАО ожидается потепление до +20 °С на текущей неделе

По данным Обь-Иртышского УГМС, на этой неделе на территории Ямало-Ненецкого автономного округа потеплеет до +20 °С.

Об этом сообщает URA.RU.

В понедельник, 6 июня, в регионе около +10...+15 °С. Местами температура не поднимется выше +3 °С. В некоторых районах пройдут небольшие осадки. Порывы северо-восточного ветра могут достигать 12 м/с.

Во вторник, 7 июня, воздух прогреется до +20 °С, местами — до +6 °С. Также пройдут небольшие осадки, ветер 10 м/с.

В среду температура не изменится.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде на юге России в ближайшие дни.