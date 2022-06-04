«VK Клипы» подвели итоги второго года работы
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Активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео «VK Клипы» отмечает второй день рождения. Подчёркивается, что за два года сервис достиг в среднем отметки в 750 млн просмотров в сутки, показав рост в семь раз по сравнению с первыми двумя неделями работы после запуска.
На текущий момент в «VK Клипах» опубликовано более 16,5 млн вертикальных роликов. Чтобы посмотреть их все, зрителю потребуется более десяти лет.
Ранее сообщалось, что в VK Fest рассказали о благотворительных инициативах для гостей фестиваля.