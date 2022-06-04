«VK Клипы» подвели итоги второго года работы

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«VK Клипы», сервис коротких вертикальных видео от «ВКонтакте», подвели итоги второго года работы. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«VK Клипы» подвели итоги второго года работы
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео «VK Клипы» отмечает второй день рождения. Подчёркивается, что за два года сервис достиг в среднем отметки в 750 млн просмотров в сутки, показав рост в семь раз по сравнению с первыми двумя неделями работы после запуска.

На текущий момент в «VK Клипах» опубликовано более 16,5 млн вертикальных роликов. Чтобы посмотреть их все, зрителю потребуется более десяти лет.

Ранее сообщалось, что в VK Fest рассказали о благотворительных инициативах для гостей фестиваля.

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